Zeehond vertoeft op woonboot in Breukelen

Het zeehondencentrum wil de ringelrob vangen omdat het dier normaal leeft in het poolgebied bij Noorwegen en niet gewend is aan hoge temperaturen. „De vrouw wist niet dat het de ringelrob is die we zoeken. Ze schakelde ons daarom niet direct in. Op de foto’s die ze stuurde konden we de zeehond herkennen. We gaan ervan uit dat hij of zij zich nu in de omgeving van Utrecht bevindt. Als iemand het dier ziet, willen we dit heel graag weten, want het is van belang om hem te laten afkoelen en te laten aansterken”, aldus woordvoerder Sander van Dijk van het zeehondencentrum.

