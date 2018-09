'Mighty No. 9 wordt niet nog eens vertraagd'

Dat heeft hij laten weten tijdens een lezing op het Unreal Fest-festival in Yokohama, zo meldt GameSpark. Volgens de gamesmaker is vooral het feit dat de game op zoveel verschillende platformen uitkomt, de oorzaak van de vertragingen. De game komt op de Nintendo 3DS, PlayStation 3 en 4, de Vita, Wii U, pc, Xbox One en 360 uit.

Elke spelcomputerfabrikant checkt de spellen die het op zijn platformen toelaat. Gevonden fouten moeten vervolgens worden opgelost voordat de game kan uitkomen. Dat proces heeft veel tijd ingenomen, waardoor de game niet meer dit jaar, maar pas in februari 2016 uit kan komen.