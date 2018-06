Boko Haram doodt twintig mensen in Nigeria

De aanval vond plaats bij het dorp Jingalta in de staat Borno. De auto's van de slachtoffers zijn in brand gestoken. Ook huizen werden later platgebrand. Daarbij kwamen geen mensen om, omdat alle bewoners al waren gevlucht na de moordpartij langs de kant van de weg.

