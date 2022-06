Nederlander na 38 jaar cel in VS nu beticht van seksueel misbruik

Dat stelt een woordvoerder van Weerwind. De nabestaanden van de slachtoffers van Singh zijn nog steeds bang voor hem en stellen dat hij nog altijd een gevaar voor de maatschappij is. Singh werd in 1986 veroordeeld tot 56 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en zijn stiefdochter.

Gratieprocedure

In een lopende gratieprocedure heeft een speciaal Amerikaans comité - de Parole Board - geadviseerd Singh vrij te laten. Dat advies is op 21 april afgegeven, maar is pas na maximaal 150 dagen definitief. Na 21 april is een nieuw onderzoek gestart, naar vermeend seksueel misbruik door Singh. De nabestaanden van de slachtoffers hebben Singh tijdens de hoorzitting van de Parole Board in de VS hiervan beticht.

Dat onderzoek moet relatief snel zijn afgerond. Het advies tot vrijlating moet nog eens goed juridisch worden getoetst. Daarvoor staat een periode van 120 dagen, die op 21 april inging. Zodra het advies na deze toets bekrachtigd wordt, heeft de gouverneur van Californië het laatste woord. Hij kan het advies overnemen of negeren. Dat moet hij binnen 30 dagen na het definitieve advies tot vrijlating doen.