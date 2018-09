'Vader kon de scheiding niet verkroppen'

De politie is een grote zoektocht naar Remko V. gestart. Hij heeft dinsdagmorgen de woning verlaten en is sindsdien spoorloos.

De man is een jaar geleden gescheiden en woont nu samen met zijn nieuwe vriendin. Deze 35-jarige vrouw deed aan het begin van de avond de gruwelijke ontdekking. De moeder van Tygo is inmiddels op de hoogte gesteld van de dood van haar zoontje.

Omwonenden hebben aan het einde van de middag het zesjarige zusje van het slachtoffertje voor de deur van het huis aan het Frida Katz-erg zin de wijk Stadspolders zien zitten. 'Ze keek heel verdrietig, maar ik dacht dat ze op haar vader zat te wachten. Ik voel me schuldig dat ik me niet over haar heb ontfermd', aldus een omwonende.

Vader Remko leek volgens overburen de scheiding nog steeds niet te kunnen verkroppen. 'Hij maakte al tijden een labiele indruk. Ook was er elke week ruzie als de kinderen werden gebracht of gehaald.' De kinderen woonden afwisselend een week bij hun vader en hun moeder.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar de dood van de kleuter. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.