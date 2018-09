Schotse ebolazuster heeft meningitis

Pauline Cafferkey liep vorig jaar het gevreesde virus op in Sierra Leone, waar ze als verpleegster werkte. In januari werd ze genezen verklaard, maar vorige week werd ze opnieuw ernstig ziek. Het leek erop dat de ziekte in alle hevigheid was teruggekeerd. Artsen spraken van "een ongewoon late complicatie van de ziekte".

De 39-jarige Cafferkey lag enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar inmiddels gaat het iets beter met haar.