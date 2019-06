’Leider van de toekomst moet nu ruimte krijgen’

Oktober 2010: de ene leider neemt het roer over van de andere. Zowel premier Mark Rutte (rechts) als zijn voorganger Jan Peter Balkenende leerde leidinggeven in jongerenorganisaties. Ⓒ ANP

Elk land, bedrijf of organisatie staat of valt bij goed leiderschap. Maar wie zijn de leiders van de toekomst? De Nationale Jeugdraad waarschuwt dat jongeren amper nog kans zien om bestuurservaring op te doen in organisaties en verenigingen en de hoeveelheid leiders zal slinken.