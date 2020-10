Halsema maakt kans op titel beste burgemeester

Iedereen kan burgemeesters nomineren voor de prijs, die sinds 2004 wordt uitgereikt. Er zijn momenteel zo’n 60 kandidaten uit zo’n 30 verschillende landen, maar de lijst wordt nog verder aangevuld. De filantropische organisatie is promotor van ‘sterke, rechtvaardige en welvarende steden’.

De prijs van dit jaar staat in het teken van burgemeesters die tijdens de coronapandemie ‘bescherming en zekerheid’ hebben geboden. Amsterdam geldt momenteel als een van de grootste coronabrandhaarden van Europa. De organisatie is op zoek naar een burgemeester werkt aan meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid en die “een gevoel van solidariteit” kan creëren in gemeenschappen. Ook de burgemeester van de door corona zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad Bergamo staat op de lijst.

Opspraak

Wie Halsema heeft genomineerd is niet bekend gemaakt. De Amsterdamse bestuurder kwam tijdens de coronapandemie in opspraak rond de massademonstratie op de Dam, waar de 1,5-meterregel niet werd gehandhaafd. Halsema kreeg in een raadsdebat van oppositiepartijen een motie van wantrouwen aan haar broek.

Recent kwam uit onderzoek van De Telegraaf naar voren dat de burgemeester destijds zonder instemming van het Openbaar Ministerie besloot niet te handhaven, zo kwam uit opgevraagde documenten naar voren. Dat terwijl Halsema de raad vertelde dat dit een driehoeksbesluit was. Hierover volgt nog een spoeddebat. Aan het eind van deze maand worden bovendien resultaten van ingestelde onderzoeken naar de Damdemonstratie verwacht.

In januari wordt de shortlist van de burgemeestersprijs bekendgemaakt en in de late lente van 2021 de winnaar.