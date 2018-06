Spandoeken AZC Alert Enschede moeten weg

Dat meldt AZC Alert Enschede op zijn facebookpagina. De actiegroep denkt daar het zijne van: "Dat zal dan van enkele van de 2% voorstanders van het AZC Eschmarkeveld zijn. Ons en uw protest zal niet verstommen maar juist versterkt worden door dit soort acties van voorstanders in samenwerking met de gemeente."

'Ruimhartig'

De gemeente zegt tegen RTV Oost in overleg met AZC Alert Enschede te zijn over een alternatieve locatie voor de spandoeken. De huidige locatie is niet houdbaar, aldus een woordvoerder: "Ze hebben het recht zich te uiten en dat hebben we nu ruimhartig toegestaan. De buurt zegt er nu genoeg van te hebben, ze hebben het nu wel gezien."

AZC Alert Enschede organiseert 31 oktober aanstaande een demonstratie tegen de komst van het azc Eschmarkeveld.