Chinese zorgen om nieuwe coronavariant: ’Ik denk dat we nog wel even in lockdown zitten’

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

De covid-belevenissen van de familie Van der Snee in China. Ⓒ Eigen foto's

In China is een nieuwe variant van omicron ontdekt. Het land kampt met de ergste coronagolf sinds het begin van de pandemie en doet verwoede pogingen om de verspreiding van het virus in te dammen.