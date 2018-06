Studenten azen op ronderecords met elektrische racer

Zandvoort en Nordschleife

De KP&T IM/e gedoopte racer is onder de vlag van InMotion ontwikkeld. InMotion is een samenwerkingsverband tussen de TU Eindhoven, Fontys Hogescholen en regionale mbo-opleidingen. “In het voorjaar van 2016 willen we het elektrische ronderecord op Circuit Park Zandvoort verbreken”, zegt Colin Diederen, woordvoerder van het InMotion-project. “Eind 2016 doen we een poging om het ronderecord voor elektrische auto’s op de Nürburgring Nordschleife te verbreken.” De Nederlandse coureurs Jan Lammers, Nick Catsburg en Xavier Maassen zijn bij deze recordpogingen betrokken.

De KP&T IM/e is snel. Hij heeft een topsnelheid van 285 km/h en sprint in minder dan drie seconden naar 100 km/h. Hij weegt 658 kilogram, is opgebouwd uit koolstofvezel componenten en titanium onderdelen. Leuk detail is dat de titanium onderdelen met de 3D-printer zijn gemaakt.

IM01

De KP&T IM/e fungeert als testauto voor verschillende systemen en technologieën, zoals actieve aerodynamica en elektrische aandrijving. Na optimalisatie van deze systemen worden ze toegepast in de IM01: een auto die wordt ontwikkeld voor deelname aan de 24 uur van Le Mans in juni 2017.

De minder dan 1000 kilogram zware IM01 moet achter ieder wiel een elektromotor krijgen, gekoppeld aan een accupakket. Tijdens het remmen wordt remenergie teruggewonnen in de accu's. Een wankelmotor fungeert als range-extender om de accu's verder op te laden. Die wankelmotor draait geprogrammeerde toerentallen, waardoor hij altijd optimaal energie levert. Volledig elektrisch rijden is technisch gezien nog niet mogelijk, omdat de actieradius te beperkt is. De vier elektromotoren leveren samen 1100 pk en 3200 Nm trekkracht. Meer dan genoeg om in minder dan twee seconden naar 100 km/u te sprinten en een topsnelheid van meer dan 400 km/u te halen. InMotion bouwt twee IM01's, maar mag er slechts één inzetten tijdens Le Mans. "Als we tijdens Le Mans crashen, is het afgelopen. Je mag onderdelen vervangen en repareren, maar een compleet nieuwe auto inzetten is verboden", zegt Diederen.