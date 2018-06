Dubbeldekker toert langs belastingontwijkers

De bustoer gaat langs "illustere bedrijven en brievenbusfirma's in het Amsterdamse belastingparadijs". Het is nog niet bekend welke multinationals vanaf maandag 23 november een bezoekje van de bus kunnen verwachten. "Een jury van beleidsmakers en wetenschappers buigt zich voor vertrek over de definitieve route door de stad. Op basis van een longlist kiezen ze vijftien bedrijven uit", zegt een woordvoerster van ActionAid, een organisatie die zich bezighoudt met armoedebestrijding.

Voor de Amsterdam Tax Tour maakt ActionAid gebruik van dezelfde dubbeldekker die sinds vorig jaar Londen doorkruist voor hetzelfde doel. "Het is een ludieke actie die de praktijk van belastingontwijking laat zien en helpt het onderwerp op de kaart te zetten."