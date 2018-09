Harry Potter-acteur won rol dankzij rap

“Toen ik bij Jimmy Fallon kwam en het Blackalicious-liedje Alphabet Aerobics rapte, kreeg ik daardoor de rol aangeboden om Sam Houser te spelen in The Game Changers, de film over Grand Theft Auto. De man die de leiding had dacht daardoor: ‘Oh, hij is geïnteresseerd in hip-hop. Hij is niet de typische blanke rijke jongen’,” laat Radcliffe weten in een interview met Playboy.

