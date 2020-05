Kamer verder in debat over aanpak corona

Onderwerpen van discussie zijn onder meer het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer en of dit het juiste tempo is om weer terug te gaan naar het normale leven. Het kabinet kwam woensdag na maanden coronacrisis met perspectief op hoe Nederland van het slot kan.

Naar dat plan keken veel Nederlanders reikhalzend uit. Restaurants worden langzaamaan weer opgestart, net als middelbare scholen, bibliotheken, golfbanen, bioscopen en uiteindelijk ook sportscholen en betaald voetbal. „Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord”, is volgens Rutte het uitgangspunt. Thuiswerken blijft voorlopig wel het devies, net als anderhalve meter afstand houden. In het openbaar vervoer worden mondkapjes verplicht. Wie er géén draagt, riskeert een boete.

Negatief advies mondkapje

Donerdagochtend werden Kamerleden al bijgepraat door RIVM-baas van Dissel. Hij is negatief over het gebruik van niet-medische mondkapjes door burgers. Volgens Van Dissel is er geen wetenschappelijk bewijs voor het voorkomen van besmetting in de openbare ruimte. Het kan zelfs negatief uitpakken omdat mensen met milde klachten wellicht denken toch naar buiten te kunnen. Daarnaast stelt de RIVM-baas dat men maskers vaak verkeerd draagt, bijvoorbeeld binnenstebuiten of ondersteboven.