Rutte: geen excuses voor aanpak coronavirus

„Er worden ongetwijfeld heel veel fouten gemaakt”, zegt Rutte. „Door Hugo de Jonge, door Martin van Rijn en door mij. Dat is onvermijdelijk als je op zicht vaart.” Vooral op de aanpak van het coronavirus in verpleeghuizen is veel kritiek. Daar werd lang gewerkt met te weinig beschermende middelen. PVV-leider Wilders eist daar excuses voor. Rutte wil onderzoek daarnaar afwachten. „Dat vind ik nu gratuit. Als er verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan doe ik dat.”

De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) over de aanpak van het coronavirus. De VVD, PVV en het CDA willen dat horecazaken eerder open kunnen gaan dan 1 juni. „Dat is pinkstermaandag, het is beter om dan bijvoorbeeld die vrijdag daarvoor al open te gaan”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff.

Zijn oproep wordt gesteund door de PVV en het CDA. PVV-leider Wilders wil zelfs dat terrassen per direct open kunnen gaan. CDA-fractieleider Heerma is voorzichtiger. „Maar het is veiliger om het niet op die maandag aan te laten komen. We kunnen het beter spreiden over dat weekend. Er is dan minder risico op verspreiding van het virus.”

Dijkhoff wil bovendien dat ondernemers in de horeca extra ruimte krijgen om aangepast te werken. Dat gaat dan vooral om extra terrasruimte, zegt de liberaal. Zijn oproep aan gemeenten is om mee te werken met kroegbazen die hun terras willen uitbreiden. Het kabinet moet lokale overheden aansporen daar over na te denken, vindt Dijkhoff.

Maatwerk

Vanuit de Tweede Kamer klinkt ook de roep om meer maatwerk voor sportscholen. Die mogen namelijk nu tot 1 september niet de deuren openen. VVD, CDA en D66 willen dat het kabinet onderzoekt of dat voor alle sportscholen moet gelden, of dat er in sommige gevallen wél al van gebruik kan worden gemaakt. „De ene sportschool is de andere niet”, vindt D66-voorman Jetten. „Laten we ook de komende tijd kijken naar meer ademruimte voor de samenleving”, zegt hij daarover.

Dijkhoff is dat met hem eens. „Ik snap wel dat als je veel zweet en beweegt en de airco alles rondblaast, dat die anderhalve meter niet genoeg is, maar ik vraag het kabinet wel te kijken naar specifieke oplossingen.” Heerma merkte op dat binnenzwembaden al op 11 mei opengaan, terwijl sportscholen nog moeten wachten. „Waarom dit verschil?”

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het plan waarmee Nederland stap voor stap van het coronaslot moet worden gehaald. Onderwerpen van discussie zijn onder meer het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer en of dit het juiste tempo is om weer terug te gaan naar het normale leven. Het kabinet kwam woensdag na maanden coronacrisis met perspectief op hoe Nederland van het slot kan.

Naar dat plan keken veel Nederlanders reikhalzend uit. Restaurants worden langzaamaan weer opgestart, net als middelbare scholen, bibliotheken, golfbanen, bioscopen en uiteindelijk ook sportscholen en betaald voetbal. „Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord”, is volgens Rutte het uitgangspunt. Thuiswerken blijft voorlopig wel het devies, net als anderhalve meter afstand houden. In het openbaar vervoer worden mondkapjes verplicht. Wie er géén draagt, riskeert een boete.

Negatief advies mondkapje

Donerdagochtend werden Kamerleden al bijgepraat door RIVM-baas van Dissel. Hij is negatief over het gebruik van niet-medische mondkapjes door burgers. Volgens Van Dissel is er geen wetenschappelijk bewijs voor het voorkomen van besmetting in de openbare ruimte. Het kan zelfs negatief uitpakken omdat mensen met milde klachten wellicht denken toch naar buiten te kunnen. Daarnaast stelt de RIVM-baas dat men maskers vaak verkeerd draagt, bijvoorbeeld binnenstebuiten of ondersteboven.