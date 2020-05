Terrasje pikken vanaf 1 juni is nog de vraag

Het kabinet presenteerde woensdag een routekaart op weg naar een coronavaccin. Stapsgewijs kunnen steeds meer bedrijven en instellingen de deuren openen, te beginnen vanaf volgende week wanneer contactberoepen zoals kappers weer meer mogen opstarten. Per 1 juni mogen restaurants en terrassen weer open, een maand later krijgen vakantieparken en campings groen sein, gevolgd door sportscholen, casino’s en kantines per 1 september.

Pinksteren

VVD, CDA en PVV wilden donderdag tijdens een debat over de coronacrisis weten of de horeca niet wat eerder van start mag. 1 juni valt namelijk op tweede pinksterdag, een maandag. De drie partijen zien liever dat de etablissementen zaterdag al van het slot gaan. „Dan verspreiden we mensen die hunkeren naar een terrasbezoek”, aldus CDA-fractievoorzitter Heerma.

De verwachtingen daaromtrent probeert Rutte te temperen. „Terrassen en cafés gaan we alleen doen als een week van tevoren blijkt dat het ook verantwoord kan.”

Het kabinet kreeg de laatste tijd stevige kritiek dat het in de coronacrisis te weinig perspectief bood. Tal van ondernemers staat het water vanwege alle beperkingen aan de lippen en veel mensen hunkeren naar meer contact met vrienden en familie.

Voor het kabinet is het schipperen. „We varen op zicht”, zegt de premier die daarmee aangeeft dat het kabinet steeds mikt op de juiste koers, maar niet alle instrumenten heeft om missers te kunnen uitsluiten.

Langer wachten

Dat zit veel partijen niet helemaal lekker. Want wat betekent het maken van verkeerde inschattingen? Kan het tot meer besmettingen leiden en mogelijk zelfs extra doden? „Het had ook voorzichtiger gekund. We hadden ook langer kunnen wachten”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff daarover. Toch denkt hij dat het kabinet – dat zelf van een ’evenwichtsbalk’ rept – heeft gekozen voor een goede balans.

„Iedereen vindt het heel spannend, ook wij”, zegt CDA’er Heerma. „Als je een tweede piek wilt voorkomen, kan je niet voorzichtig genoeg zijn.” Maar ook hij geeft uiteindelijk zijn fiat aan de door het kabinet ingeslagen weg. Hij wijst op ondernemers die voor faillissementen vrezen en op eenzame senioren en mensen die wachten op uitgestelde zorg.

Rutte had er grote moeite mee om de Kamer uit te leggen welke criteria het kabinet hanteert bij het versoepelen van de maatregelen. GroenLinks-leider Klaver wilde concrete cijfers horen, zoals een bovengrens voor het aantal besmettingen per duizend inwoners. Volgens de premier ligt het allemaal complexer. Als ouderen massaal besmet raken is dat gevaarlijker dan kinderen, schetste hij. Bij het bepalen of versoepelingspakketten door kunnen gaan, moet dat volgens hem kunnen worden meegewogen.

Excuses

Die weging wordt telkens uiterlijk een week van tevoren gedaan door het Outbreak Management Team (OMT). Pas als dat groen licht geeft, kunnen aangekondigde versoepelingen ook daadwerkelijk ingaan.

Het kabinet wil nu geen excuses aanbieden voor fouten die zijn gemaakt in de coronacrisis. PVV-leider Wilders had daar om gevraagd. „Er worden ongetwijfeld heel veel fouten gemaakt”, zegt Rutte. „Door Hugo de Jonge, door Martin van Rijn en door mij. Dat is onvermijdelijk als je op zicht vaart.”

Verpleeghuizen

Vooral op de aanpak van het coronavirus in verpleeghuizen is veel kritiek. Daar werd lang gewerkt met te weinig beschermende middelen. Wilders eist daar excuses voor. Rutte wil onderzoek daarnaar afwachten. „Excuses vind ik nu gratuit. Als er verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan doe ik dat.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe het kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. Het gaat dan om de voorbereiding, de crisisbeheersing en de exitstrategie. Dat heeft de OVV donderdag laten weten. Ook de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten, worden meegewogen. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten het onderzoek. De OVV hoopt over ruim een jaar met de bevindingen te komen.

Maatwerk

Vanuit de Tweede Kamer klinkt ook de roep om meer maatwerk voor sportscholen. Die mogen namelijk nu tot 1 september niet de deuren openen. VVD, CDA en D66 willen dat het kabinet onderzoekt of dat voor alle sportscholen moet gelden, of dat er in sommige gevallen wél al van gebruik kan worden gemaakt. „De ene sportschool is de andere niet”, vindt D66-voorman Jetten. „Laten we ook de komende tijd kijken naar meer ademruimte voor de samenleving”, zegt hij daarover.

Dijkhoff is dat met hem eens. „Ik snap wel dat als je veel zweet en beweegt en de airco alles rondblaast, dat die anderhalve meter niet genoeg is, maar ik vraag het kabinet wel te kijken naar specifieke oplossingen.” Heerma merkte op dat binnenzwembaden al op 11 mei opengaan, terwijl sportscholen nog moeten wachten. „Waarom dit verschil?”

Het kabinet zegde uiteindelijk toe te bezien of sportscholen eerder open kunnen.

Negatief advies mondkapje

Donderdagochtend werden Kamerleden al bijgepraat door RIVM-baas Van Dissel. Hij is negatief over het gebruik van niet-medische mondkapjes door burgers. Volgens Van Dissel is er geen wetenschappelijk bewijs voor het voorkomen van besmetting in de openbare ruimte. Het kan zelfs negatief uitpakken omdat mensen met milde klachten wellicht denken toch naar buiten te kunnen. Daarnaast stelt de RIVM-baas dat men maskers vaak verkeerd draagt, bijvoorbeeld binnenstebuiten of ondersteboven.

