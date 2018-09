Getroffen door bezuinigingen

De man van mevr. Moeliker heeft een spierziekte en woont al twee jaar in een instelling in Purmerend terwijl ze zelf in Aalsmeer wonen. Hij kon nergens in de omgeving terecht omdat de zorg die hij nodig heeft te duur is. "Moeten wij nu zó leven?", verzucht deze lezeres. Wat vindt u van deze situatie? We zien uw reactie graag tegemoet.