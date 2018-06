Epilepsie door sudoku

Een studie van de artsen is onlangs gepubliceerd in het vakblad Jama Neurology. De man blijkt last te krijgen van stuiptrekkingen in zijn linkerhand als hij probeert een sudoku op te lossen, meldt Time Magazine op basis van de publicatie. Volgens artsen is het de eerste keer dat ze zoiets tegenkomen.

De aanvallen hebben te maken met een ski-ongeluk van de patiënt, waarbij hij bedolven raakte onder een lawine. Daardoor ontstond een zuurstoftekort in zijn hersenen. Na het ongeluk begonnen de spieren van de man af en toe samen te trekken. Toen hij in de revalidatiekliniek uit verveling een sudokupuzzel wilde maken, kreeg hij een epileptische aanval. De aanval stopte direct als hij de puzzel weglegde. Een aanval van de man werd gefilmd voor medisch onderzoek.

Sinds hij de aanvallen kreeg, is de 25-jarige man gestopt met het maken van sudoku's. En sindsdien - inmiddels vijf jaar geleden - heeft hij geen aanvallen meer gehad.