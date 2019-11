Grote vondst illegale sigaretten in Klundert

De vondst vloeit voort uit een onaangekondigde controle door de belastingdienst, politie en gemeente Moerdijk die drie bedrijven bezochten. In een van de verhuurde loodsen stuitten de instanties op enkele tientallen pallets illegale sigaretten. De ter plaatse komende douane legde vervolgens beslag op het rookwaar.

Volgens de gemeente kan de huurder van de loods naast de naheffing van accijns ook ’een flinke boete’ tegemoet zien. Bovendien zal de belastingdienst de huurder controleren of hij met het inkomen op zijn belastingaangifte de grote investering voor sigaretten kon doen.

Illegale sigarettenfabrieken

De laatste jaren stuit de FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, op steeds meer illegale sigarettenfabrieken. Sinds begin 2017 zijn er al twintig ontmanteld, waar er voorheen jaarlijks hoogstens slechts enkele werden ontdekt. Vorige maand trof de opsporingsdienst nog een fabriek aan in Kapelle (Zeeland). Acht mannen uit Oost-Europa waren aan het werk in de fabriek. In april was het raak in het Gelderse Zuilichem, waar de FIOD naast miljoenen sigaretten ook wapens en een enorme partij hasj aantrof in een kassencomplex.

Eind vorige maand sloeg de FIOD een enorme slag, waarbij 150 leden van de FIOD en 80 medewerkers van de douane invallen deden in achttien woningen en bedrijfspanden in onder andere Eygelshoven, Roggel, Weert, Stramproy en Brunssum. In het buitenland werden nog eens elf panden doorzocht. Bij de operatie zijn 18 verdachten in binnen- en buitenland opgepakt. Er is 45.000 kilo tabak in beslag genomen.

De illegale sigaretten werden op een lading pallets aangetroffen. Ⓒ gemeente Moerdijk

Misgelopen

In Stramproy ontdekten de diensten een grote sigarettenfabriek die volledig in bedrijf was. Volgens de FIOD verhandelde de bende zeker 624.500 kilo tabak, waarmee de Staat 67 miljoen euro aan accijnzen heeft misgelopen. Het onderzoek draagt de naam ’Citrus’ en staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

„De bende verdiende mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan de handel in illegale tabak. Deze vorm van criminaliteit heeft de onschuld verloren. We hebben tegenwoordig te maken met zware georganiseerde criminaliteit. We zien dat de criminelen de middelen en methoden gebruiken die grote drugssyndicaten ook gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van witwassen en logistiek”, lichtte Bert Langerak, directeur Opsporing van de FIOD, toe aan deze krant.

Lucratief

De handel in illegale tabak en sigaretten is zo lucratief geworden, dat goed georganiseerde bendes er vele tientallen miljoenen euro’s mee verdienen. „De criminele organisaties die zich met deze handel bezighouden, gebruiken dezelfde werkwijze als drugsorganisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en het wegsluizen van vermogen”, aldus Langerak.

De gemeente Moerdijk laat over de vondst van negen miljoen illegale sigaretten op maandag weten dat het ontduiken van accijnzen en omzetbelasting een misdrijf is die leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel.

