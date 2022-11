Ontsnapte tbs’er Pompekliniek opgepakt na neersteken vrouw (27)

Rond 13.25 uur kwamen er meerdere telefoontjes binnen bij de politie in Utrecht van een ernstig incident in een woning aan de Smitsweg. Daar vond de politie de zwaargewonde vrouw, die meerdere keren was gestoken. Een speciaal politieteam was al naar de gevluchte delinquent op zoek. Na de steekpartij werd een grote zoekactie opgezet met meerdere eenheden van de politie, waarna de verdachte in Bergschenhoek werd gevonden.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel, aldus de politie. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekendgemaakt. Waarvoor de verdachte een tbs-behandeling onderging is ook nog niet bekend.

Afgelopen juni ontsnapten er ook al twee tbs’ers uit de Pompekliniek. Dat deden ze via een gat dat door een derde persoon met een slijptol was gemaakt in het hek rond de kliniek. Bij het hek stond een auto klaar, waarmee ze op de vlucht sloegen. Een van beide mannen, Sherwin Benshomin Windster, is nog steeds niet teruggevonden. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.

Pompekliniek

In een korte reactie laat de Pompekliniek weten dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de gebeurtenis. Het is nog niet bekend wie dit zal gaan uitvoeren. Ook is nog onbekend of er op korte termijn maatregelen genomen zullen worden naar aanleiding van de ontsnapping, zoals het intrekken van verloven.

