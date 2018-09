Kleding gemaakt van mensenhaar, trek jij het aan?

Interessant, maar wij waren vooral onder de indruk van het eindresultaat. We zochten de ontwerpster op en vroegen haar hoe de sweaters tot stand zijn gekomen. Alix vertelde dat ze diverse kappers in Eindhoven is afgestruind om restjes bruikbaar haar te vinden. Vanwege het kwetsbare karakter gebruikte ze blonde lokken om te flocken en te verfraaien. Kroes en Aziatisch haar liet ze vervilten zodat er een stevig doek ontstond waarvan zij sweaters en een pellerine maakte.

Alix: “Je kunt het aantrekken, alleen prikt het een beetje.” Nu spreekt de gedachte om een sweater van mensenhaar aan te trekken mij persoonlijk niet. Maar aangezien velen rondlopen met extentions van het haar van Indiase vrouwen, sta ik vermoedelijk alleen. Of? Zou jij een topje van mensenhaar dragen?

Je kunt de ontwerpen van Alix en andere afgestudeerde ontwerpers tot en met 25 oktober zien in de Witte Dame in Eindhoven waar de Graduation Show wordt gehouden.

