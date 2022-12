Politieke rivaal van Erdogan krijgt 2,5 jaar cel

De 52-jarige politicus van de niet-religieuze oppositiepartij CHP mag gedurende zijn straf ook niet langer politiek actief zijn, oordeelde de rechter in Istanbul. Imamoglu is een mogelijke kandidaat om het tegen Erdogan op te nemen bij de presidentsverkiezingen van medio volgend jaar.

„Dit is een zielige benadering van democratie en de rechtsstaat”, reageerde Imamoglu’s advocaat Kemal Polat. De raadsman kondigde vrijwel direct aan hoger beroep aan te tekenen. Dat betekent dat Imamoglu voorlopig burgemeester kan blijven. Mensen die zijn veroordeeld tot minder dan vier jaar celstraf belanden in Turkije overigens zelden achter de tralies.

Aanklagers hadden vorig jaar mei een celstraf van maximaal vier jaar tegen Imamoglu geëist. Die heeft erkend kritiek te hebben geuit, maar het ging volgens hem om een politieke discussie.

Imamoglu won in 2019 de burgemeestersverkiezingen in de grootste stad van Turkije, een tegenvaller voor de AK-partij van Erdogan, ooit zelf burgemeester van Istanbul. Na klachten over onregelmatigheden besloot de kiesraad dat de verkiezingen moesten worden overgedaan. Imamoglu won opnieuw. Hij had het overdoen van de verkiezingen slecht voor het internationale aanzien van Turkije genoemd en de verantwoordelijke ambtenaren voor dwazen uitgemaakt.