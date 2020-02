Dekker bagatelliseert werkdruk in bajes

Cipiers trekken massaal aan de bel omdat het werk in gevangenissen nauwelijks meer uit te voeren is door hoge werkdruk. Daardoor zijn grof geweld, uitbraakpogingen en smokkel aan de orde van de dag, klinkt het vanuit de beroepsgroep. De minister wijst in een debat met de Tweede Kamer op cijfers die volgens hem aantonen dat het op papier allemaal in orde is. „We zitten zelfs een of twee procent boven de formatie.” Dekker noemt dat zelfs een knappe prestatie, gezien ’de ingewikkelde arbeidsmarkt’.

Ook met ziekteverzuim loopt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) niet uit de pas, beweert de minister. „Er is een ziekteverzuim van 7,2 procent. Ja dat is hoog, maar loopt niet uit de pas als je het vergelijkt met andere zware beroepen.” Over externe inhuur, een doorn in het oog van gevangenisbewaarders, is Dekker minder tevreden. „Ik ben niet tevreden, wat mij betreft gaat de externe inhuur verder naar beneden. Eigen mensen zijn beter te screenen.”

Verhalen over hoge druk ’raken’ Dekker wel

Dekker voegt er wel aan toe dat persoonlijke verhalen over hoge druk ’hem wel raken’. „Het zijn mensen die hun nek uitsteken voor Nederland. Er zijn geen makkelijke oplossingen.” De minister zegt te blijven zoeken naar nieuw personeel. „Er wordt continu geworven. Dat moeten we blijven doen. We hebben nog heel veel mensen nodig.”

De geluiden vanaf de werkvloer zijn een stuk alarmerender. In een aantal rapporten luiden gevangenisbewaarders de noodklok. Volgens bestuurder Yntse Koenen van vakbond FNV zijn recente incidenten mede een gevolg van torenhoge werkdruk onder gevangenismedewerkers. „Er zijn gewoon te weinig ogen om alles goed in de gaten te kunnen houden en camera’s kunnen niet ingrijpen.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg merkt op dat het verschil tussen de kille cijfers en de verhalen van cipiers haar zorgen baren. „Misschien klopt die formatie dan niet.”