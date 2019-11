Schadevergoeding voor messentrekker

Angelo Alias Montesinos liep met een flink keukenmes het Rotterdamse stadhuis binnen. Hij eiste de burgemeester te spreken te krijgen. De 30-jarige was boos omdat zijn uitkering was gekort omdat hij een gokwinst van 1000 euro niet had opgegeven.

Beetwonden

Een beveiliger wist hem over te halen het mes neer te leggen, zo schrijft het Rotterdams Dagblad. Een agent in burger die in de buurt was, vermoedde dat hij meer wapens bij zich had en greep hem vast. Dat leidde tot een worsteling. De wilde Rotterdammer moest met pepperspray, een taser en een politiehond worden overmeesterd. Daarbij liep hij beetwonden op.

De man moest voor de rechter komen wegens bedreiging. De aanklager eiste ’schuldig zonder straf’ omdat de Rotterdammer met de bijtwonden al genoeg gestraft zou zijn.

De rechter sprak hem helemaal vrij omdat „zijn gedrag een uiting van onmacht en frustratie was. De manier waarop hij zijn gevoelens uitte, kan niet door de beugel, maar omstanders hebben niet het idee gehad dat hij hen iets zou aandoen”, luidde het vonnis aldus de krant. De Rotterdammer had zelf verklaard het mes niet te willen gebruiken tegen de burgemeester.

Alias Montesinos greep de vrijspraak aan om de politie aan te klagen. Uiteindelijk krijgt hij 7660 euro. Advocaat Winston de Brouwer is tevreden met de uitspraak. ,,Mijn cliënt wilde een statement maken dat de politie niet goed overweg kan met het gebruik van politiehonden bij aanhoudingen.”