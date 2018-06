Weer storing Botlekbrug

De brug is afgesloten voor het wegverkeer. Dat kan wel via de Botlektunnel rijden. Het scheepvaartverkeer heeft volgens Rijkswaterstaat geen last van de storing, omdat de brug half open staat.

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur maakte zich in augustus boos over de vele storingen in de nieuwe Botlekbrug. De nieuwe brug in de A15 over de Oude Maas is een van de grootste hefbruggen van Europa en ging op 12 juli open. Direct na de opening van dergelijke "complexe infrastructuur" doen zich volgens de bewindsvrouw soms opstartproblemen voor. Maar tot en met 16 augustus waren er achttien storingen op circa 450 brugopeningen en dat vond ze te veel.