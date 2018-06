De dingen die alle moeders googelen in de herfstvakantie

1. Gaat het morgen regenen?

Waar was je zonder buienradar ...

2. Wat te doen met kinderen op een regenachtige dag?

Want wat moet je nu weer verzinnen nu dat dagje pretpark wéér in het water valt. Wat dacht je van deze leuke tips voor een regenachtige dag?

3. Hoe laat gaat Chimpie Champ open?

En hebben ze misschien ook wifi? Zodat mama op een stoel kan blijven zitten met een kop koffie en de ballenbak en het opblaaskasteel kan overslaan. Alsjeblieft.

4. Hoe bereid je een appeltaart?

Culi-expert Susan Aretz geeft je maar wat graag advies. Eén ding is zeker: na het bakken van deze taart kom je het huis niet meer uit. Maakt die regenachtige dag weer helemaal goed. Bijna dan.

5. Wat zijn leuke uitjes voor het hele gezin?

Na dagen freubelen in je eentje, is het hoog tijd om manlief op te trommelen én samen met de kinderen te schaatsen in Leeuwarden of blokken te bouwen in Legoworld. Lang leve de gezinsuitjes!

6. Wat zijn goedkope uitjes in de herfstvakantie?

Aangezien mama niet een week lang diep in de buidel gaat tasten, kom maar op met die budgettips voor de herfstvakantie!

7. Wat moet je zéker gedaan hebben in de herfst?

Nou dit dus.

8. Wat kun je allemaal doen tijdens een boswandeling?

Want voor alleen een rondje wandelen door het bos komen de kinderen dus écht niet achter de iPad vandaan. Wellicht helpen deze tips je een handje om de kinderen in beweging te krijgen.

9. Hoe krijg je kinderen überhaupt achter de iPad vandaan?

Onbegonnen werk. Geef.het.op!

10. Vanaf welke leeftijd mag ik mijn kind alleen laten?

Het vorige ritje naar de supermarkt was namelijk zo'n groot succes. Maar niet heus.

11. Hoe ga je verveling bij kinderen tegen?

Je kunt het 'v' woord nu al niet meer horen.

12. Vanaf welke leeftijd slapen kinderen uit?

En kan mama iets langer dan half acht in haar bed blijven liggen.