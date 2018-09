Duitse politie rolt internationale bende op

De politie heeft meerdere verdachten in deze zaak aangehouden. Bij de invallen waren honderden politiemensen betrokken in Noord-Rijnland-Westfalen, Baden-Württemberg, Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Hessen. Ook de politie in Litouwen was bij het onderzoek betrokken. Aan de politieactie is een maandenlange voorbereiding voorafgegaan. Sommige verdachten worden ook gelinkt aan woninginbraken.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik