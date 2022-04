Aantal positieve coronatests naar laagste niveau sinds november

Vanwege de aanhoudende daling hoeven mensen sinds maandag niet per se meer naar een teststraat als ze bij een zelftest thuis een positieve uitslag krijgen. Wat dat betekent voor het aantal uitgevoerde testen, en daarmee voor het aantal officieel geregistreerde positieve tests, moet in de komende dagen blijken. Vorige week lieten ruim 111.000 mensen zich testen en dat is het laagste aantal sinds augustus vorig jaar. De overheid wil voortaan rioolwatermonsters, steekproeven en ziekenhuisopnames gebruiken om te bekijken hoe de epidemie zich ontwikkelt.

129.000 meldingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag voor de 93e keer sinds het begin van de crisis met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het ruim 129.000 meldingen van positieve tests had gekregen in de week ervoor. In de zes dagen na die update zijn iets meer dan 60.000 bevestigde besmettingen geregistreerd. Het weektotaal kan daarmee tussen de 65.000 en 70.000 uitkomen. Op dinsdag 2 november vorig jaar meldde het RIVM bijna 54.000 positieve tests in een week tijd.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1110 nieuwe opnames, waarvan 903 vanwege de besmetting. De rest had andere klachten en bleek toevallig ook besmet te zijn. Van de 1110 belandden 81 op de intensive care, en bij 63 van hen was de coronabesmetting de oorzaak. Al die cijfers waren aanzienlijk lager dan de week ervoor.

Het RIVM registreerde in de vorige week 113 sterfgevallen door toedoen van het virus.