370 doden sinds begin acties Russen in Syrië

Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag gemeld. Eerder op de dag meldde de mensenrechtenbeweging dat de afgelopen dagen door Russische luchtacties in de Syrische provincie Latakia circa 45 mensen waren gedood.

Onder de slachtoffers van de afgelopen dagen is een hoge rebellenleider van het Vrije Syrische Leger (FSA). Die groepering wordt gesteund door westerse landen. Het FSA bevestigde dat hun commandant, Basil Zamo, is omgekomen. Zamo was voor de opstand tegen president Bashar al-Assad kapitein in het Syrische leger.

Het FSA en andere gematigde rebellengroepen in Syrië hebben buitenlandse steun gekregen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten. De opstandelingen ontvingen onder meer antitankwapens. Ook heeft de Amerikaanse inlichtingendienst CIA enkele militaire trainingen voor opstandelingen verzorgd.

Latakia ligt in het westen van Syrië en wordt door rebellen gecontroleerd. Met steun van Iran en de sjiitische beweging Hezbollah is het Syrische leger een offensief begonnen tegen opstandelingen in het westen en noordwesten van het land. Rusland begon eind eptember met de luchtaanvallen in Syrië om bondgenoot Assad te steunen.