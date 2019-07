Werkneemster OM vrijgelaten

Archieffoto: De Duitse politie houdt vaker normale douanecontroles. De controle op de foto is niet de controle uit het verhaal. Ⓒ Foto Frits Widdershoven

ZOETERMEER - De 53-jarige werkneemster van het Openbaar Ministerie die vorige maand in Duitsland werd aangehouden met een auto vol drugs, is voorlopig vrijgelaten. Ze is inmiddels teruggekeerd naar Nederland, maar blijft verdachte in het onderzoek.