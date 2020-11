Aantal nieuwe coronagevallen met bijna 1000 gedaald afgelopen etmaal

Het waren er aanvankelijk 5703 tussen zaterdagochtend en zondagochtend, maar dat is maandag bijgesteld.

Sinds vorige week maandag was elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen, behalve op vrijdag. Toen meldde het RIVM een stijging van een kleine 300.

In totaal zijn er in de afgelopen zeven dagen ruim 46.700 positieve tests gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn er bijna 415.000 Nederlanders positief getest.

Sterfgeavllen

Afgelopen etmaal zijn 40 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Die informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 44 sterfgevallen gemeld.

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond registreerde het RIVM het afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 618. Midden- en West-Brabant telde 382 nieuwe gevallen, gevolgd door Utrecht (314). De regio's Kennemerland en Haaglanden registreerden respectievelijk 300 en 286 nieuwe besmettingen.

Twente en Rotterdam gaan weer goed

In Rotterdam-Rijnmond, Twente en Zuid-Holland Zuid, de drie veiligheidsregio's waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, zijn de besmettingscijfers afgelopen etmaal gedaald.

In Rotterdam-Rijnmond daalde het aantal nieuwe coronabesmettingen tussen zondagochtend en maandagochtend met 47 tot 618. In Twente werden afgelopen etmaal 132 nieuwe gevallen geteld. Een dag eerder waren dat er nog 306. Ook de regio Zuid-Holland Zuid liet een plotselinge afname zien, van 229 tot 169.

De besmettingscijfers in Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waren vorige week zeer hoog in vergelijking met de rest van het land. De regio's lieten weten de ontwikkelingen nog even aan te zien voor ze zich gaan beraden op extra strenge maatregelen die in hun gebied misschien nodig zijn.