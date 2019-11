Facebook verwijdert cartoon over bouillonblokjes om ’racisme’

„Wij zijn flabbergasted”, laten de auteurs via sociale media weten. De mannen plaatsten vanochtend de tekening van een vrouw in de keuken die bouillonblokjes vergat te kopen en dus aan haar man vraagt: „hebben we nog een pakkie staan?.” Haar man verstaat het verkeerd en komt vervolgens met een Pakistaan op de proppen.

„Dat onze Pakistaan-cartoon nu als racistisch wordt gezien, gaat helemaal nergens meer over. Kennelijk denken sommige mensen dat we verwezen naar een scheldwoord (’Paki’), maar lees de strip eens goed - we verwijzen nergens naar het scheldwoord ’Paki’, we hebben het over een pakkie bouillonblokjes, en die man verstaat „Hebben we nog een Pakistaan?”, lichten de tekenaars toe.

Steun

Facebookgebruikers laten op een ludieke manier hun steun aan de mannen blijken. „Niet bij de paki neerzitten en gewoon doorgaan met die geweldige woordgrappen”, schrijft Arco van den Broek onder de post op sociale media. „Facebook kan toch niet zomaar op een paar meldingen Afghaan?”, reageert Tijo Oost.

Twitter en Instagram hebben de cartoon niet offline gehaald, zo melden Evenboor en De Blouw.