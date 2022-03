OM eist tbs met dwang voor moord op moeder in Helmond

De 68-jarige vrouw kwam een half jaar geleden om het leven. De politie vond haar op donderdagmiddag 9 september in een grote plas bloed in een woning aan de Lambertushof in de Helmondse binnenstad. De zoon werd opgepakt nadat hij zelf het alarmnummer had gebeld en bekende haar te hebben gedood. Het slachtoffer had meerdere snij- en steekwonden in haar hals.

Ontoerekeningsvatbaar

De man is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij heeft een ernstige en chronische psychische stoornis en heeft volgens deskundigen geen ziektebesef. Hij mijdt zorg en heeft de moord op zijn moeder gepleegd in zijn proeftijd van een zorgtraject.

De strafeis is in lijn met de wens van de geschokte familie. „Naast verdriet is er ook angst. De angst dat de verdachte vrijkomt en zijn plan afmaakt. De verdachte heeft namelijk aangegeven dat hij ook zijn vader om het leven wilde brengen die donderdagmiddag”, zei de officier van justitie op zitting.

De rechtbank doet op 23 maart uitspraak.