Corona-gedupeerden houden kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken) komt daarmee ouders tegemoet die door de coronacrisis onzeker zijn over hoeveel uur ze kunnen werken de komende tijd. Vooral voor zelfstandigen speelt dit probleem, nu het onduidelijk is hoeveel klussen ze nog kunnen krijgen. Van ’t Wout verruimt daarom voor dit jaar de koppeling tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren opvang waarvoor iemand toeslag kan krijgen.

Schatting

Normaal gesproken hangt de hoogte van die toeslag af van het aantal gewerkte uren. Omdat de kinderopvangtoeslag met een voorschot werkt, moeten ouders vooraf een inschatting opgeven over hoeveel uur opvang ze nodig denken te hebben. Dat moet verband houden met het aantal uren dat je werkt.

Omdat het in de huidige coronacrisis niet voor iedereen even makkelijk is om in te schatten hoeveel werk ze hebben, mogen ouders het dit jaar houden bij de inschatting die ze aan het begin van het jaar hebben gemaakt. Wie uiteindelijk toch minder uren werkt dan verwacht, hoeft in tegenstelling tot de gebruikelijke regels dan niet achteraf de kinderopvangtoeslag terug te betalen.

De ingreep kost het kabinet naar schatting 3,5 tot 4 miljoen euro. Eerder trok het kabinet ook al honderden miljoen uit om de eigen bijdrage van ouders tijdens de lockdown terug te betalen. Zo konden ouders de factuur de kinderopvang blijven betalen, ook al maakten ze er geen gebruik van.