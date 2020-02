’Agenten in kogelwerende vesten bij school in Santpoort’

Ambulancepersoneel is ook aanwezig, meldt IJmuider Courant. De politie stelt dat er een steekincident heeft plaatsgevonden. Drie verdachten zijn aangehouden, waarvan er één gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Momenteel doet de politie onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachten bij het incident is.

Het Molenduin is een school voor praktijkgericht voortgezet onderwijs.