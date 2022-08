Kaartje van Van der Wal ’ongelukkig’ LIVE | Remkes ziet stevige vertrouwenscrisis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

UTRECHT - Vandaag is het langverwachte overleg tussen het kabinet, de boerenorganisaties en bemiddelaar Johan Remkes. De vraag is alleen: wat gaat er uit dit overleg komen? Volg het hier in ons liveblog.