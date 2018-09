Wiebes: zzp-wet gaat later in

De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet, schrijft Wiebes de Eerste Kamer. De Senaat zou eind oktober over het plan praten, maar dat gaat nu niet door. Wiebes streeft er nu naar de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 april 2016 te vervangen.

Zzp’ers hebben om te kunnen werken nu een VAR nodig van de Belastingdienst. Het kabinet wil daar vanaf omdat mensen op papier kunnen werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en als het leidt tot problemen, zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp’er.

Nieuwe opzet

In de nieuwe opzet gaat de fiscus werken met modelovereenkomsten per sector die zzp’ers en bedrijven kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband. Is dat er wel, dan moeten er premies worden afgedragen.

D66-senator Alexander Rinnooy Kan vindt het een goede zaak dat de Eerste Kamer later met Wiebes over het voorstel praat. ,,Er bestaat bij zowel zzp’ers als bemiddelaars en opdrachtgevers grote onzekerheid en zorg over de uitwerking van deze wet. Het is nu aan de staatssecretaris en de Belastingdienst om, samen met alle betrokken partijen, het huiswerk goed te doen en zo het vertrouwen in deze wet terug te winnen.’’