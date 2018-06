Geen buitenlanders in Maastrichtse coffeeshop

In de Maastrichtse coffeeshops worden sinds 2012 alleen volwassen personen toegelaten die in Nederland wonen. Sindsdien is het aantal drugstoeristen en de drugsoverlast in de binnenstad "drastisch verminderd", aldus Penn-te Strake. Tegelijk erkent ze dat meer drugsrunners aan de randen van de stad zichtbaar zijn en dat er meer agressieve straathandel is gekomen.

Verder zegt ze dat het Nederlandse softdrugsbeleid niet meer werkt. Het is niet uitgekomen zoals het in de jaren zeventig werd bedacht. Het gedoogbeleid heeft wel degelijk een aanzuigende werking op buitenlanders en coffeeshops zijn commerciële organisaties geworden. Ook werd vroeger gedacht dat niet voor georganiseerde drugshandel gevreesd hoefde te worden, maar inmiddels is dat juist wel het geval.

De burgemeester ziet het liefst dat coffeeshops omgevormd worden tot 'Social Cannabis Clubs', alleen toegankelijk voor volwassen leden. De cannabis zou dan binnen die clubs geteeld moeten worden, voor eigen gebruik. Dan zouden criminelen, die nu nog een hoop geld verdienen door grootschalige teelt en verkoop aan coffeeshops, buitenspel kunnen worden gezet en worden aangepakt.

Penn-te Strake wil dat minister Ard van der Steur van Justitie het drugsbeleid aankaart als Nederland volgend jaar voorzitter is van de Europese Unie.