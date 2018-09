Zaadjes voor Syrië

In de diepbevroren grond van de eilandengroep Spitsbergen, in het Noordpoolgebied, liggen de zaden opgeslagen van nagenoeg elk bekend gewas. Op deze ‘flora-Ark van Noach’ kan een beroep worden gedaan bij natuurrampen, als bijvoorbeeld een orkaan of overstroming een bepaalde soort op het randje van uitsterven brengt.

Nu een genetisch laboratorium in Aleppo door bommen is verwoest en er geen uitzicht is op vrede in Syrië, worden in Spitsbergen begraven zaadjes overgebracht naar Libanon en Marokko. Daar kan belangrijk biologisch onderzoek worden voortgezet.