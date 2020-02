Advocaat Meijering op vingers getikt na leugen in rechtbank

Tekening uit 2016, van links naar rechts: advocaat Jules van Wijk, verdachten Monique G. en Patrick V. Ⓒ CHRIS ROODBEEN

DEN BOSCH - Advocaat Nico Meijering is maandag op de vingers getikt door het Bossche gerechtshof. Meijering zou hebben gezegd dat het Openbaar Ministerie (OM) in de wandelgangen had gezegd dat een getuige onbetrouwbaar was. De advocaat zei dat het verzonnen was waarop het hof schrok en aangaf dergelijke gedrag niet op prijs te stellen.