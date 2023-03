Gewonden bij beëindigen illegale raveparty in Maastricht

Ter illustratie: een raveparty Ⓒ ANP / HH

MAASTRICHT - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Maastricht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in een leegstaand kantoorpand. Daarbij zijn twee feestgangers en een agent gewond geraakt, maakte de politie zondag bekend. Niemand is aangehouden. Gedurende de ontruiming keerden honderden feestgangers zich tegen de politie en gooiden onder meer met stenen en glas.