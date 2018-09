Liefdesduet Justin Bieber en Selena Gomez gelekt

Het intieme nummer waar ze samen in het geheim aan hebben gewerkt, verscheen zaterdag onverwachts op het internet. Het nummer 'Strong' was te horen op OVO-Sound-Radio.

De plotselinge release van het duet zorgde voor veel positieve reactie. Ten eerste omdat niemand had verwacht dat Justin Bieber een nummer met zijn ex Selena Gomez zou uitbrengen. Ten tweede omdat het lied gaat over het oplossen van relatieproblemen.

Op social media wordt gesuggereerd dat het lied bewijs is dat de twee weer samen zijn. Ïk ben nooit een 'Jelena' fan geweest maar deze Justin en Selena samenwerking is heel mooi", schrijft een Bieber fan op twitter. "Nooit gedacht dat ik ooit een duet van Justin en Selena zou horen", meldt een andere verbaasde twitteraar.

De 23-jarige Selena liet in augustus nog weten geen spijt te hebben dat ze tot over haar oren verliefd was op Justin. Ondanks de emotionele breuk, zou ze zich zo weer in een relatie storten."Het is moeilijk voor mensen om ons los van elkaar te zien. Het internet bevriest een moment en herhaalt dat dan continu", beschreef ze aan de Sunday Times Style magazine. "Ik had niet het idee dat ik iets verkeerd deed door verliefd te worden op Justin."

Het is nog niet duidelijk of 'Strong' op Justin's nieuwe album Purpose komt te staan. Onder meer Skrillex, Ed Sheeran en Diplo schreven mee aan het album dat op 13 november in de winkels moet liggen.

Bieber staat al sinds begin september aan kop in de Nederlandse Single Top 100 en in Amerika staat hij voor het eerst bovenaan in de Billboard Hot 100 met zijn hit What Do You Mean.

Beluister het liefdesduet hieronder.