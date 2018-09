Kortere behandeling prostaatkanker mogelijk

Kankeronderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam hebben de nieuwe behandelmanier bestudeerd. Ze bekeken iets meer dan achthonderd mannen met prostaatkanker.

Een deel kreeg de behandeling die nu gebruikelijk is, met 39 bestralingen in acht weken, dus vijf keer per week. Een ander deel kreeg de hogere doses. Zij werden 19 keer bestraald in zes weken, dus drie keer in de week. Bij beide therapieën genas ongeveer vier op de vijf mannen.