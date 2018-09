Preview: Rise of the Tomb Raider

In de nieuwe game, Rise of the Tomb Raider, is Lara meer ervaren en ook verbeten om de waarheid te achterhalen. "Ze is geobsedeerd in het oplossen van het eeuwenoude mysterie waarvan ze een voorproefje heeft gekregen in de vorige game," vertelt lead designer Mike Brinker. "De waarheid heeft ze echter nog niet helemaal boven tafel. Ze mist nog net dat ene stukje bewijs. Dan vindt ze een belangrijke aanwijzing in het onderzoek van haar vader, wat hij nooit af heeft kunnen maken."

Dat onderzoek kostte hem zelfs het leven, maar Lara is vastberaden om het mysterie te ontrafelen. Veilig is die zoektocht echter niet. Niet alleen vormt de natuur, in de vorm van lawines en boze beren, een obstakel om haar doel te bereiken. Ze heeft ook een gevaarlijke organisatie achter haar aan met de onheilspellende naam Trinity.

Lara is namelijk op zoek naar de tombe van een belangrijke profeet om zo de waarheid te achterhalen over onsterfelijkheid. Trinity probeert vanwege religieuze redenen diezelfde tombe al eeuwen te vinden om een einde te maken aan de ketterij die daar heeft plaatsgevonden. Door mee te liften op Lara's bevindingen proberen ze de vindplaats eerder te bereiken. Geweld schuwen ze daarbij allerminst. Meer dan eens moet onze archeologe en schattengraafster vechten voor haar leven.

Ik had in de vorige game soms medelijden met Lara vanwege de ellende die ze in haar eentje meemaakte. Gelukkig staat Lara er ditmaal niet alleen voor. "Jonah is haar sidekick. Maar ze wil hem echter niet blootstellen aan alles wat ze meemaakt en ziet. Ondanks zijn hulp probeert Lara toch zoveel mogelijk dingen alleen te doen. Ze wil niet nog meer mensen om haar heen verliezen en duwt hem daarom soms bewust weg," aldus Brinker.

Gelukkig heeft Lara in deze game meer vaardigheden en staat ze alleen ook goed haar mannetje. Het nieuwe bouwsysteem in Rise of the Tomb Raider geeft de vindingrijke avonturier de mogelijkheid om zelf wapens en andere voorwerpen te maken van de materialen die ze vindt in haar omgeving. Ook is haar kruidenkennis verbeterd waardoor ze weet wat ze nodig heeft om haar eigen verwondingen te verzorgen.

Met Rise of The Tomb Raider wil Crystal Dynamics een breed publiek aanspreken. Zo is er een speciale moeilijkheidsgraad voor wie liever puzzels oplost en stevige gevechten niet ziet zitten. Maar wie het graag extremer wil, kan daar ook voor kiezen. "We proberen verschillende spelers te bedienen. We hebben de game zo gemaakt dat je je alleen hoeft te focussen op het basisverhaal, mocht je dat willen. Maar de optionele zijmissies zorgen er juist voor dat Lara gaandeweg sterker en krachtiger wordt. De keuze is aan jou."

Waar spelers echter minder keuze in hebben, is de spelcomputer waar ze Rise of the Tomb Raider op kunnen spelen. Op 13 november verschijnt de game alleen voor de Xbox One en Xbox 360. Fans met een PlayStation 4 of pc moeten wachten tot volgend jaar. Crystal Dynamics prijst momenteel de versie voor de Xbox One de hemel in, maar op de PlayStation 4 wordt het avontuur vast net zo indrukwekkend. Je moet alleen wat geduld hebben.