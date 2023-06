OM België wil veroordeling acht terreurverdachten als mededaders

Zo zaten twee verdachten, onder wie de enige overlevende van de aanslagen in Parijs vier maanden eerder Salah Abdeslam, in de gevangenis toen hun terreurcelleden hun bomgordels op 22 maart 2016 lieten afgaan. Zij zwegen over de plannen. Bij de aanslagen kwamen 32 onschuldige burgers en de drie daders om.

Ook de zes andere verdachten hebben op hun manier en met kennis van zaken essentiële hulp bij de aanslagen gegeven, stelt het OM. Zoals hulp bij huisvesting en het verwerven van wapens. Twee van hen lieten op het moment van de aanslagen hun bommen niet afgaan maar namen wel actief deel aan de productie van de bommen.

Vrijspraak

Het OM wil daarnaast vrijspraak voor een van de verdachten, en diens broer alleen veroordelen voor deelname aan een terroristische groep, bleek op de laatste dag van het requisitoir in Brussel.

Er staan tien mensen terecht op het proces, van wie één bij verstek. De aanslag werd opgeëist door IS. In november 2015 had dezelfde terreurcel toegeslagen in Parijs, waar 130 doden vielen.