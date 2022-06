Bekende deelnemers Eurovisie Songfestival zingen voor Oekraïne

Met grote ogen staart een voorbijgangster maandagavond naar het opgebouwde podium te midden van het Museumplein. „Is voor Oekraïne, hè?”, vraagt ze, terwijl ze langzaam meebeweegt op Birth of a new age van Jeangu Macrooy.

„Ik vind het zo’n mooi liedje. Je voelt gewoon de onmacht. Te erg voor woorden wat er in dat land allemaal gebeurt.”

Dinsdag om 20.00 uur begint de zogeheten Telethon, een op televisie uitgezonden fondsenwervingsevenement. Met de opbrengst wordt mobiele röntgenapparatuur gekocht voor zorginstellingen die medische hulp verlenen aan oorlogsgewonden.

Embrace Ukraine vindt plaats voorafgaand aan de zitting van de Europese Raad in Brussel. De regeringsleiders van de 27 EU-landen besluiten naar verwachting donderdag of Oekraïne kandidaat-lid mag worden.

Support belangrijk

Volodymyr Zavadiuk, hoofd entertainment bij het Oekraïense 1+1 media en organisator van het evenement, vertelt dat het na een Telethon in Warschau en Berlijn belangrijk is „voor de Europese integratie van Oekraïne” om ook een concert in Amsterdam te houden.

„De support van Nederland is belangrijk voor ons. Het gaat dinsdag ook niet alleen maar om zang, maar ook om onze cultuur, onze mensen en onze ideeën te laten zien.”

Een van de artiesten die zal optreden is Jeangu Macrooy, die in 2021 namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival. „Yu no man broko mi; je kan me niet breken. Dat gaat over je rug rechthouden en trots zijn op wie je bent”, vertelt de zanger na de repetities over het nummer (Birth of a new age) dat hij gaat zingen. „Het doet hopelijk wat muziek kan doen: troost bieden en een hart onder de riem steken. Dat is mijn bescheiden bijdrage.”

Het benefietconcert wordt live uitgezonden via Ziggo TV op kanaal 13 en is op de YouTube-kanalen van 1+1 media Group en Atlas Festival te volgen.