Buma: begrip voor hek Hongarije

Buma toonde begrip voor de Hongaarse premier Orban, die zich beklaagt over kritiek op het hek, maar ook verwijten krijgt als hij vluchtelingen wel doorlaat en vervolgens door laat reizen naar andere landen.

Overigens ziet Buma hermetisch afsluiten van grenzen niet als de oplossing om de vluchtelingenstroom in te dammen. Wel zei hij dat niet geschroomd moet worden om weer grenscontroles bij Griekenland in te voeren als mocht blijken dat dit land "de boel in het honderd laat lopen" met vluchtelingen.

De CDA-leider benadrukte nog eens dat het VN-Vluchtelingenverdrag moet worden aangepast om soberder opvang en snellere terugkeer mogelijk te maken. Het bieden van veilige opvang zou dan centraal moeten komen te staan.