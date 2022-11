Verdachte in Nederland opgepakt voor aanslag bij woning Antwerpen

ANTWERPEN - Bij een woning in het Antwerpse district Wilrijk is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een aanslag geweest, meldt het Antwerpse parket. Niemand raakte gewond. Er is inmiddels iemand aangehouden in Nederland. Het parket onderzoekt of de verdachte inderdaad bij de aanslag betrokken was.