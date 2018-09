Opknappen Big Ben dure zaak

LONDEN - De Britse belastingbetaler zal diep in de buidel moeten tasten voor een opknapbeurt van de Big Ben, de wereldberoemde klok bij het parlementsgebouw in Londen. Volgens een rapport dat aan het parlement is overhandigd, is omgerekend bijna 40 miljoen euro nodig om de klok in een nieuw jasje te steken en om het karakteristieke geluid van de klokken te bewaren.