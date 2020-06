’Infiltrantenzaak’ Angels loopt nog volop

Dat heeft de officier van justitie vrijdagochtend in de Leeuwarder rechtbank gezegd. Hier verschijnen negen verdachten die in maart en april zijn opgepakt op een eerste pro forma zitting. Het proces is het eerste in ongeveer twintig jaar waarin een criminele burgerinfiltrant figureert. Het middel werd eind jaren negentig afgeschaft, maar sinds 2014 mag het weer gebruikt worden.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de infiltrant A-4110 in 2018 al informant was voordat hij werd benaderd door een lid van de motorclub Red Devils, een supportclub van de Hells Angels, om een koper te zoeken voor een partij speed. De informant vergaarde twee jaar lang informatie voor politie en OM en deed zelf mee aan strafbare feiten, onder toeziend oog van politie en OM.

De advocaten van de verdachten hebben zware kritiek op de inzet van de infiltrant. Ze vinden vooral dat de omvang van het onderzoek de inzet van een criminele burgerinfiltrant niet rechtvaardigt. Er zijn wat wapens gevonden en er is ruim 80 kilo speed verhandeld. Ook wilde de bende volgens het OM 300 kilo coke uit Zuid-Amerika halen. Volgens de advocaten gaat het om een doorsnee drugs- en wapenonderzoek.

De officier gaf aan dat gebruik is gemaakt van de infiltrant omdat het met gewone opsporingsmiddelen niet lukte om bewijs te verzamelen tegen de Hells Angels. Er zijn vijf infiltranten ingezet: drie politie-infiltranten en twee burgerinfiltranten.

